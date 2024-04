Kommentar zur neuen Debatte über den Atomausstieg Nutzlose Aufregung über Robert Habeck

Was hat Robert Habeck gewusst, was hat er nicht gewusst, als er die endgültige Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke anordnete? Ein Medienbericht legt nahe, dass in den Ministerien Bedenken einiger Fachleute aus Papieren entfernt wurden, die dann als Grundlage für Entscheidungen dienten. Die CDU erhebt das zum Skandal und spekuliert offenkundig auf das kurze Gedächtnis der Menschen. Außerdem tut sie so, als sei Robert Habeck ein wenig beschränkt in seiner Wahrnehmung.