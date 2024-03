Kommentar zur Fahndung nach RAF-Tätern Das RAF-Trauma bleibt

Es wirkt ein wenig so, als hätte dieses Land noch eine Rechnung offen. Die Fahndungsmaßnahmen gegen die drei Verdächtigen Staub, Klette und Garweg erinnern stark an die 70er und 80er Jahre, als die gesamte Bundesrepublik die RAF jagte und sich in einer bedrohlichen Auseinandersetzung mit echten Staatsfeinden sah. Die aktuelle mediale Aufmerksamkeit nimmt diese Stimmung auf.