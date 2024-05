Kommentar zur Grundgesetz-Rede Steinmeier setzt sein präsidiales Ausrufezeichen

Es gab Zeiten, da wurde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeworfen, mit seinen Botschaften nicht durchzudringen oder aber zu still zu sein trotz der vielen Krisen in der Welt. Das Staatsoberhaupt hat nur die Macht des Wortes, um in das Land hineinzuwirken. Diese Macht muss es klug und gekonnt einsetzen. Wie andere im Amt vor Steinmeier – erinnert sei an die großen Reden von Richard von Weizsäcker oder Roman Herzog.