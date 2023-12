Kommentar zur Haushaltseinigung Die Kurve gekriegt und doch beschädigt

Um kurz vor halb acht kam am Mittwochmorgen die Nachricht aus dem Kanzleramt: Die Spitzen der Ampel-Koalition haben sich geeinigt. Weißer Rauch nach unzähligen Stunden, die das Trio um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gemeinsam verbracht haben. Details jedoch, wie und wo genau gespart werden soll, die gab es am Mittwoch nicht. Stattdessen wurden die groben Linien kommuniziert, technische Details müssen jetzt Beamte in den Ministerien in Windeseile klären.