Kommentar zur Krankenhausreform Politische Spielchen verbieten sich bei Gesundheitsversorgung

Nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist seine große Krankenhausreform, die er gern als revolutionär bezeichnet, auf der Zielgeraden. Noch im April soll das Gesetz zur Krankenhausfinanzierung vom Kabinett beschlossen werden. Mehr als 90 Treffen will Lauterbach absolviert haben mit Vertretern unterschiedlicher Interessengruppen, um das geplante Regelwerk auf den Weg zu bringen. Nun bleibt zu hoffen, dass Lauterbach bei all diesen Gesprächen für die Argumente offen war, die als Kritik an ihn herangetragen wurden.