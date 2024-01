Kommentar zur Personalnot in der öffentlichen Verwaltung Der Handlungsdruck ist klar ersichtlich

Dass die nordrhein-westfälische Landesregierung die Arbeitsbedingungen in der öffentlichen Verwaltung im Land demnächst attraktiver machen will, ist richtig. Insofern darf man gespannt sein, wie die konkrete Ausgestaltung des Gesetzentwurfs aussieht, den Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Jahrestagung des Beamtenbundes (dbb) angekündigt hat. In Zeiten des Fachkräftemangels in so vielen Bereichen sollte es im Interesse aller sein, dass die Verwaltungen personell so ausgestattet sind, dass der Staat weiterhin funktioniert.