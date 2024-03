Kommentar zur Personalsituation in Kitas Große Defizite in NRW

Dass Kitas generell unter Personalnot ächzen, muss man Eltern, die immer häufiger mit dem Nachwuchs vor verschlossenen Einrichtungstüren stehen, nicht noch einmal erzählen. Aber dass es ausgerechnet bei der Sprachförderung in den Kindergärten so große Mängel gibt, muss trotzdem noch aufrütteln. In fast jeder fünften Kita in NRW gibt es gar kein Personal, das speziell für die sprachliche Bildung qualifiziert wäre. In mehr als einem Drittel der Einrichtungen sind ein bis zehn Prozent der Beschäftigten entsprechend geschult. Das ist verschwindend wenig.