Kommentar zur schnelleren Einbürgerung Die Reaktion der Union ist scheinheilig

Wie lautstark sich die CDU/CSU-Opposition über das neue Staatsbürgerschaftsrecht der Berliner Ampel-Regierung empört, ist von purer Heuchelei geprägt – und lässt zudem einiges an Logik vermissen. Der deutsche Pass, so heißt es, dürfe nicht zu Beginn der Zuwanderung vergeben werden. Er solle erst am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen.