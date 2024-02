Kommentar zur Wiederholungswahl in Berlin Ein Desaster für die Ampelkoalition bleibt aus

Die Wiederholung der Bundestagswahl in Teilen von Berlin kam spät, mutet so mitten in der Wahlperiode mit nur ein paar zur Wahl aufgerufenen Bezirken sehr merkwürdig an – war aber nach der Pannenserie beim eigentlichen Wahltermin vor gut zwei Jahren nur richtig. Nun stehen die Ergebnisse fest. Vorweg: Das große Desaster für die Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP ist ausgeblieben. Die Wahl war keine kleine Bundestagswahl, dafür waren zu wenige Menschen zur Wahl aufgerufen – nur ein Prozent aller Wahlberechtigten in Deutschland. Ein Stimmungstest war sie aber dennoch.