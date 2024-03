Kommentar zur Reise des Kanzlers nach Israel und Jordanien Ein Friedenskanzler nicht nur für die Ukraine

Olaf Scholz ist an diesem Wochenende für wichtige Besuche nach Jordanien und Israel gereist, um zu einem kritischen Zeitpunkt für Deeskalation im Nahen Osten zu werben. Der Bundeskanzler hat mit dem richtigen Ton zu einer Waffenruhe im Gazastreifen aufgerufen. Es ist ein Appell von einem der engsten Freunde Israels. Doch die Pläne für eine mögliche Offensive im Süden des Gazastreifens treiben auch den deutschen Kanzler zu Kritik an Israel – zumindest in moderater Weise.