Kommentar zum Entschuldungsprogramm in Rheinland-Pfalz Kommunalpolitik wird wieder attraktiver

Dem früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck hat man gern nachgesagt, er ziehe segnend durch das Land – will meinen, dass er reichlich Wohltaten verteile und sich so ins rechte Licht setze. In diesen finanziell weit weniger rosigen Zeiten könnte man auf die Idee kommen, dass es ihm seine Nachfolgerin Malu Dreyer sowie Ministerinnen und Minister des aktuellen Kabinetts in gewisser Weise nachtun. Ob bei der Landrätin in der Vulkaneifel oder den Oberbürgermeistern in Trier, Pirmasens oder Kaiserslautern – die Spitzen der Mainzer Regierung sind vielfach persönlich zugegen, um die Bescheide zu überreichen, die dokumentieren, dass das Land einen großen Teil der kommunalen Schulden übernimmt. Einen Monat vor der Kommunalwahl am 9. Juni macht sich so etwas gut.