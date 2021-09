Kommunalwahlen als Stimmungstest : Niedersachsen gibt Laschet neue Hoffnung

Armin Laschet, Unions-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet verliert in diesen Tagen eine Umfrage nach der anderen. Doch die SPD-Erwartungen, angesichts des eindeutigen Trends bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen an der CDU vorbeiziehen zu können, gingen am Sonntag nicht in Erfüllung.