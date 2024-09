Zwei Wochen vor Bundestagswahl NRW-Kommunalwahlen finden am 14. September 2025 statt

Düsseldorf · Die Kommunalwahlen werden in Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr am 14. September stattfinden. Die Stichwahlen fallen dann am 28. September mit der Bundestagswahl auf einen Wahlsonntag.

26.09.2024 , 09:52 Uhr

2025 finden die NRW-Kommunalwahlen statt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte





Die nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen werden im kommenden Jahr am 14. September stattfinden - zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Den Termin habe NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) festgelegt, wie das Innenministerium in Düsseldorf mitteilte. An diesem Tag finde im Gebiet des Regionalverbands Ruhr auch die Wahl der Verbandsversammlung statt. Wo Stichwahlen notwendig werden, sollen diese am 28. September 2025 abgehalten werden – gemeinsam mit der Bundestagswahl.

(dpa)