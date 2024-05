Verordnung des Landes Kommunen sollen Einhaltung von Cannabis-Regeln kontrollieren

Die Kommunen zeigten sich enttäuscht. Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW, sagte unserer Redaktion: „Das Land hätte selbst mehr Verantwortung übernehmen und die Kontrollen so organisieren müssen, dass die Städte nicht zusätzlich belastet werden.“ Dass die Städte die Kontrollen jetzt allein umsetzen müssen, werde für viel zusätzlichen Aufwand sorgen. „Wir haben immer klar gemacht: Flächendeckend und sofort sind die Städte weder personell noch technisch in der Lage, Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem neuen Cannabis-Gesetz zu kontrollieren.“ Das fange bei ganz praktischen Fragen an: „Die Ordnungsdienste müssen jetzt zum Beispiel mit digitalen Waagen ausgestattet werden, um Cannabismengen zu kontrollieren. Und weil die Verordnung schon einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, haben wir praktisch keine Zeit, uns auf die neue Aufgabe vorzubereiten.“