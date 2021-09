Kirchen : Konservative Katholiken schießen gegen Reformprozess

Regensburg Wohin steuert die katholische Kirche? Vor knapp zwei Jahren startete der Reformprozess „Synodaler Weg“ in Deutschland. Konservative fahren jetzt schwerere Geschütze auf.

Angeführt vom Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer bringen konservative Katholiken sich gegen den Reformprozess „Synodaler Weg“ in Stellung.

Am Freitag sollte die Internetseite „www.synodale-beitraege.de“ online gehen, auf der künftig alternative Texte zu Themen wie Sexualmoral, Priesteramt und Frauen in der Kirche zu lesen sein werden.

„Die Zusammensetzung der Foren der Synode und ihre Diskussionskultur erschweren einen angemessenen Dialog“, heißt es in einer Mitteilung, die Voderholzers Bistum am Freitag veröffentlichen wollte und die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. „Die Autoren zeigen sich unzufrieden mit dem Inhalt des in ihrem Forum diskutierten und verabschiedeten Textes.“