Sicherheit und Migration Kontrollen an allen Landesgrenzen

Berlin · Die Bundesregierung kündigt weitere Sicherheitsmaßnahmen an, um Terrorgefahren einzudämmen. Dazu gehören nicht nur weitere Grenzkontrollen. Mit der Opposition will die Ampel im Gespräch bleiben, um Einigkeit in der Migrationspolitik zu erzielen. Antworten auf zentrale Fragen.

09.09.2024 , 18:30 Uhr

Weitere Grenzkontrollen kündigte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) an . Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Jana Wolf