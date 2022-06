Ethik : Kontroverse Debatte über Sterbehilfe im Bundestag

Ein Altenpfleger hält in einem Pflegeheim die Hand einer Frau. Der Bundestag hat sich mit konkreten Vorschlägen zur Regelung der Sterbehilfe in Deutschland befasst. Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa

Berlin Über die rechtlichen Grenzen der Sterbehilfe wird seit Jahren diskutiert. Im Bundestag setzte sich die Debatte fort. Eine Lösung für das Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung und dem Schutz des Lebens steht weiter aus.

Die Abgeordneten des Bundestags haben kontrovers über eine Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland debattiert. In erster Lesung wurden drei fraktionsübergreifende Entwürfe ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht.

Die Entwürfe, über die die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen ist, sollen nun in den Bundestagsausschüssen weiter beraten werden.

Drei Initiativen

Mehrere Abgeordnete setzten sich für einen Gruppenantrag ein, der eine Stärkung der Suizidprävention vorsieht. Es solle nicht als normales Mittel empfunden werden, das Leben zu beenden, sagte der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder, der für diese Gruppe sprach. „Das wollen wir verhindern“, so Schnieder. Die Gruppe will die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung grundsätzlich unter Strafe stellen - aber mit einer Ausnahme für Volljährige.

Katrin Helling-Plahr (FDP) warb für einen weitergehenden Gesetzentwurf. Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod soll so legislativ abgesichert werden. Klargestellt werden solle, „dass die Hilfe zur Selbsttötung straffrei möglich ist“, so der Entwurf. „Ich möchte, dass wir Betroffenen in den Beratungsstellen jede helfende Hand reichen“, sagte Helling-Plahr. „Wenn sie sich aber entscheiden, gehen zu wollen, dürfen wir sie aber auch dann nicht alleine lassen.“