Kommentar zu den Kosten in Pflegeheimen Die Zeitbombe der alternden Gesellschaft

Das Pflege-Drama in Deutschland nimmt seinen Lauf. Die Eigenbeteiligung, die Heimbewohner oder ihre Familien für einen Platz zahlen müssen, steigt immer stärker an. Mit 3200 Euro, die in NRW pro Monat im Schnitt fällig werden, sind Sphären erreicht, in denen sich Rentner, selbst wenn sie eine Betriebsrente haben, selten bewegen. Vielen ist nicht klar, dass die gesetzliche Pflege- anders als die Krankenversicherung nur Teilkosten absichert und die unweigerlich steigenden Kosten voll auf Bewohner durchschlagen. Ökonomen haben Norbert Blüm, den früheren Bundessozialminister, bereits zur Einführung vor rund 30 Jahren gewarnt, dass die soziale Pflegeversicherung so nicht funktionieren wird und forderten eine kapitalgedeckte Lösung. Doch der CDU-Politiker wischte die Warnung beiseite.