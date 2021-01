Apotheken zufrieden, Betroffene enttäuscht : Gemischte Bilanz nach kostenloser Ausgabe von FFP2-Masken

Berlin Die erste Ausgabephase von kostenlosen FFP2-Masken endet mit einem geteilten Echo. Die Apotheken sind zufrieden, Betroffene zeigen sich enttäuscht. Zertifikate sollen nun in der zweiten Phase vor Missbrauch schützen.

Zum Auslaufen der ersten Masken-Ausgabephase an diesem Mittwoch fällt die Zwischenbilanz zwiespältig aus. Die Apotheken betrachten die kostenlose Abgabe von drei Schutzmasken an Angehörige von Risikogruppen als positiv und sagen: „Die Aktion hat funktioniert.“ Viele Betroffene sehen das anders, nachdem sie – häufig auch vergeblich – in langen Schlangen stehen mussten. Mehrere Leser meldeten unserer Redaktion, immer noch keine Masken bekommen zu haben. Und auch die Opposition hat viele Fragen.

In einer am 15. Dezember ohne jeglichen Vorlauf für die Apotheken in Kraft getretenen Verordnung hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verfügt, dass alle ab 60 und zahlreiche chronisch Kranke sich drei FFP2-Schutzmasken auf Kosten des Bundes in Apotheken aushändigen lassen können. Diese bieten im Gegensatz zu den einfachen OP-Masken deutlich mehr Schutz vor dem Coronavirus auch für den Träger selbst.