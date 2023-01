Änderung seit 16. Januar : Keine kostenlosen Corona-Tests mehr fürs Freitesten

Berlin Das Angebot an kostenlosen Corona-Bürgertests wird weiter beschränkt. Um sich nach einer Infektion mit Bescheinigung „freizutesten“, sind Schnelltests seit dem 16. Januar nicht mehr gratis.

Das Angebot an kostenlosen Corona-Bürgertests wurde seit Montag weiter beschränkt. Wer sich nach einer Infektion „freitesten“ möchte, bekommt dafür nun keinen kostenlosen Schnelltest mehr, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Hintergrund sind demnach Lockerungen bei den Regeln für Isolation und Quarantäne in mehreren Bundesländern. Es bestehe daher keine Notwendigkeit mehr, Tests zum Beenden der Absonderung aus Bundesmitteln zu finanzieren - besonders auch vor dem Hintergrund, dass Länder und Kommunen in der Pandemie bereits in erheblichem Umfang finanziell unterstützt worden seien.