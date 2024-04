Haftbefehl gegen AfD-Mitarbeiter AfD-Chefs beraten mit Krah über Vorgehen in Spionage-Fall

Dem Mitarbeiter Jian G., der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, werde er noch heute kündigen, sagte Krah. „Ich bin sehr an der Aufklärung interessiert, werde mich darum bemühen herauszubekommen, was konkret vorgeworfen wird. Wir werden auch bei mir im Büro weiter daran arbeiten, alles zu rekonstruieren, was in dem fraglichen Zeitraum von ihm bearbeitet wurde.“