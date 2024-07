Krankenhausreform in NRW Was welche Klinik in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis künftig anbieten soll

Wenn es nach NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geht, dann soll es in der Kliniklandschaft an Rhein, Ruhr und Weser schon bald einen wahren Strukturwandel geben. „Nicht jedes Krankenhaus muss alles machen und nicht jedes Krankenhaus kann alles gleich gut machen“, sagt Laumann. Ziel der Reform sei, die bestmögliche Behandlungsqualität zu erreichen und knappe Ressourcen bestmöglich einzusetzen. Dazu hat das Ministerium einen Plan erstellt, aus dem klar wird, welche Kliniken welche Behandlungen und Operationen anbieten und abrechnen sollen. Die einzelnen Häuser haben nun bis zum 11. August Zeit, auf die Vorstellungen des Landes zu reagieren. Was bedeutet das konkret für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis? Eine Auswahl.