Krankenhausreform Kleinen Kliniken in NRW droht das Aus

Die Lage für die Krankenhäuser wird angesichts der Kostensteigerungen immer prekärer: „Seit Februar 2023 haben in Nordrhein-Westfalen bisher elf Krankenhäuser Insolvenz anmelden müssen“, sagte Matthias Blum, Chef der Krankenhausgesellschaft NRW, unserer Redaktion. Er fürchtet ein weiteres Sterben in diesem Jahr: „Wenn der Bundesgesundheitsminister weiter jede wirksame Stabilisierung verweigert, rechnen wir alleine in NRW mit mindestens 20 neuen Insolvenzen.“ Die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), für die der Entwurf unlängst bekannt wurde, bringt aus Sicht der Branche keine Entlastung. „Der Entwurf bereitet eine Zentralisierung der Versorgung vor. Darin wird den ländlich gelegenen Krankenhäusern eine eher untergeordnete Rolle zugestanden, obwohl viele von ihnen über eine exzellente Spezialisierung verfügen“, warnt Blum.