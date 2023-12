Ab sofort wieder möglich Diese Regeln gelten für die Krankschreibung per Telefon

Patienten sollen sich bei leichten Erkrankungen wieder telefonisch krankschreiben lassen können. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen (GBA) am Donnerstag beschlossen. Die Regelung gilt ab sofort, wie der GBA mitteilte. Die Ärzte begrüßen das. „Wer erkältet ist, gehört nach Hause. Er sollte nicht gezwungen werden, wegen eines einfachen Verwaltungsvorgangs eine Arztpraxis aufzusuchen und dort vielleicht noch andere Patienten anzustecken“, sagte Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, unserer Redaktion. Gerade in der Erkältungssaison helfe dies, Ansteckungen zu vermeiden und Praxen zu entlasten, sagte Reonhardt. Die Corona-bedingt möglich gemachte, telefonische Krankschreibung war am 1. April 2023 ausgelaufen.