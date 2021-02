Termine abgesagt : Kretschmann zieht sich teilweise aus Wahlkampf zurück

Stuttgart Nur noch wenige Wochen bis zur Landtagswahl. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat schon alle Hände voll zu tun, die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Nun zwingen ihn private Gründe, etwas kürzer zu treten.

„Meine Frau Gerlinde ist an Brustkrebs erkrankt“, heißt es in einer persönlichen Erklärung Kretschmanns. „Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu. Ich will für sie da sein, so gut es geht.“ Termine im Wahlkampf werde er nicht immer wahrnehmen können. „Ich brauche diese Zeit, um meiner Frau beizustehen“, schreibt der Regierungschef. „Ich werde in der schwierigen Lage für das Land meine Arbeit als Ministerpräsident weiterhin mit vollem Einsatz fortführen“, versicherte er.