Gas-Krise : Kretschmer gegen Öffnung von Nord Stream 2

Dresden „Ein vergiftetes Angebot“: Sachsens Ministerpräsident findet klare Worte, mit denen er sich gegen die Öffnung von Nord Stream 2 ausspricht.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hatte sich in einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) für die Öffnung der Ostseepipeline Nord Stream 2 ausgesprochen, um die Gasspeicher für den Winter zu füllen. Der Vorstoß war auch in seiner eigenen Partei auf Ablehnung gestoßen.