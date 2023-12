Krieg im Namen Gottes Friedensglocken und Kriegsgeschrei

Was haben Religion und Fußball gemeinsam? Man kann in ihrem Namen Gewalt entfesseln, obwohl ihre Vertreter doch immer wieder Frieden und Völkerverständigung propagieren. Denn nicht nur im Namen von Jesus, Mohammed und Buddha gehen in Kriegen, Bürgerkriegen und bei Pogromen Menschen auf Menschen los – und konterkarieren so eigene Friedensbotschaften. Man tut es sogar dann, wenn es angeblich nur um so profane Nebensächlichkeiten wie Abseits und Elfmeter geht.