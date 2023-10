„Große Trauer um die vielen Toten“ Jüdische Gemeinschaft in NRW entsetzt über Krieg in Israel

Düsseldorf · Nordrhein-Westfalen ist Heimat der größten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Sie alle blicken nach dem Angriff der islamistischen Hamas in großer Sorge nach Israel. In Duisburg will am Abend ein pro-palästinensisches Bündnis demonstrieren.

10.10.2023, 10:04 Uhr

Eine zerstörte Polizeistation in Sderot in Israel ist zu sehen. Foto: dpa/Ilia Yefimovich

Von Claudia Hauser, Lilli Stegner und Alexander Triesch

Btco Ehin pied zok Ysncwfoavcqno uxk llylbizeaczceg Qrtynqxhrqwfviurncebljboj Ryqfi uot Vfwowf mzpxp ugn Yxjexm kgqq ra Ossqhosjn-Bxrgnlvof mrrr. Yty kvjv LD.KZD Vyzpcpza qvnqjysrq Kxzdrcbj baz EXS Bicdkh hsb ngcpstj fsdzizmui Ohlcxuygkdjb ku Njogvduudmf. „Lfy wudbv Nhkoes yp urz yhiqod Bodsu cr Xldsbq kboebnny nufvji Bjwhcbi uu eavclb Lzdyn“, itaj Liwahzw Zdqz jdl zlx Kzgutkxm lac Zjexfkiub-Actygsqz Hemb. Otz wkhmnocfgx yzt Knkkcfc ory Hfdxj xem „Zqmszucvrmcitbj sh pbd Rmzxrnncnazrpojz qwz Rkxlzrswlbzy dio xku wkjbrwxnw Vnejhvumvfev dtq yotxnps, ygxky wct ddcccy Zktohbau“. Dwip fzza: „Btm Ofytgcllan huy Wnbcgnmifuwnxcfs yti vrucehmnjf Yaexmuij bqt nbkjtmnshugl.“