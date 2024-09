Steigender Trend offener Fälle seit Corona-Pandemie 27.613 Haftbefehle in NRW sind offen

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl offener Haftbefehle im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Das geht aus Zahlen des NRW-Innenministeriums auf Anfrage unserer Redaktion hervor. So sind aktuell landesweit 27.613 Haftbefehle offen (Stichtag 29. August). Zum Vergleich: Im Jahr 2023 (Stichtag 2. Januar) lag die Zahl bei 24.500; 2022 waren es 24.100. „Die Zahl ist zu hoch. Wir müssen angesichts dieser Entwicklung den sogenannten Einsatztrupp Fahndung bei der Kriminalpolizei wieder einsetzen“, forderte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW. „Diese Fahndung gab es früher, und sie suchte damals gezielt nach diesen Leuten, insbesondere natürlich nach den schweren Fällen. Wegen Personalmangels wurde dieses Instrument aber fatalerweise eingestellt“, erklärte Mertens.