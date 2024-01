Gesundheit Krisentreffen: Mehr Geld und weniger Stress für Ärzte

Allen Ärzteforderungen will Lauterbach nicht nachkommen. So verlangte der Virchowbund der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte erneut die generelle Aufhebung der Honorardeckel - auch wenn die Beiträge dadurch steigen. „Die Grundversorgung ist mehr als das, was Hausärzte tun“, sagte Verbandschef Dirk Heinrich im Deutschlandfunk. Anderenfalls würden viele ältere Ärzte mit 62 oder 63 Jahren vorzeitig aufhören. „Natürlich werden die Kassenbeiträge dann leicht ansteigen müssen“, räumte der Mediziner ein. Lauterbach erwiderte auf die bereits mehrfach erhobene Forderung, viele Leistungen der Fachärzte seien gar nicht im Budget - also stimme es nicht, dass diese ab einem bestimmten Tag im Quartal umsonst arbeiteten.