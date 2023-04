Migration Kritik an Ampel-Flüchtlingspolitik: Unionsantrag abgelehnt

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte am Donnerstag greifbare Veränderungen in der Steuerung von Zuwanderung gefordert. Er sagte: „Deutschland braucht einen neuen Kurs in der Migrationspolitik. Wir brauchen dringend eine Migrationspolitik, die im Einklang mit der Realität ist, im Interesse unseres Landes ist und die Sorgen der Bürger nicht ignoriert.“ Auf diese Äußerung angesprochen, sagte der FDP-Abgeordnete Stephan Thomae am Freitag im Bundestag, die Ampel-Koalition wolle in der Migrationspolitik einerseits humanitäre, verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Verpflichtungen umsetzen. Sie stehe gleichzeitig für eine Politik, „die gesellschaftliche Akzeptanz schafft“ und mit einer erleichterten Einreise für Fachkräfte auch die volkswirtschaftlichen Erfordernisse im Blick habe.