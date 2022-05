Wohnen : Kritik an Berliner Vorstoß für 30-Prozent-Grenze für Mieten

Berlin Wenn es nach Berlins Regierender Bürgermeisterin geht, sollte niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für die Miete zahlen. Die Idee stößt aber nicht unbedingt auf Gegenliebe.

Nur ein „Ablenkungsmanöver“?

Suche nach „gerechter Lösung“

Giffey hatte die Idee am Wochenende in einem Interview des „Tagesspiegels“ erläutert. „Stellen Sie sich vor, dass niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für die Miete zahlen muss. Das wäre fair und eine nachvollziehbare Lösung für alle“, sagte sie. „Denn was eine leistbare Miete ist, unterscheidet sich - je nachdem ob eine Verkäuferin, eine Zahnärztin oder die Regierende Bürgermeisterin eine Wohnung mietet. Wenn die 30 Prozent als Maximum für jeden gelten, wäre das eine sehr gerechte Lösung.“