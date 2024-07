Kommentar zum Schutz kritischer Infrastruktur Besserung ist überfällig

Acht radikale Klimaaktivisten, ausgerüstet mit Klebstoff, haben ausgereicht, um den Betrieb des größten deutschen Flughafens in Frankfurt am Main am Donnerstag über Stunden lahmzulegen. Mitten in der Urlaubssaison wurden die Reisepläne ferienreifer Menschen hundertfach durchkreuzt. Man kann von großem Glück sprechen, dass bei der kontraproduktiven Klebeaktion der Protestgruppe „Letzte Generation“ keine Menschen zu Schaden kamen. Es klingt schon zynisch, wenn Fraport davon spricht, dass das Sicherheitskonzept des Flughafens „sehr, sehr solide funktioniert“ habe. Solide ist dieser Schutz wahrlich nicht. Im Gegenteil, es ist beinahe schon eine Einladung an andere Radikale oder Terroristen, die Sabotageakte oder Anschläge auf wichtige Verkehrsknotenpunkte erwägen.