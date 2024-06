Ampel-Regierung Kühnert lobt FDP - „nicht weggerannt“ aus der Koalition

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat der FDP trotz vieler Unstimmigkeiten in der Ampel-Koalition Respekt für ihren Verbleib in dem Bündnis mit SPD und Grünen gezollt. „Ja - dass sie nicht weggerannt ist in den letzten zweieinhalb Jahren“, sagte Kühnert der „Welt am Sonntag“ auf die Frage, was er an den Liberalen möge. „Ich finde, das ist bemerkenswert, denn nach der gängigen politischen Lesart steht die FDP in dieser Koalition einem Bündnis aus zwei Mitte-links-Parteien gegenüber“, betonte Kühnert.