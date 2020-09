Kostenpflichtiger Inhalt: Änderung des Tierschutzgesetzes : Klöckner will Kükenschreddern ab Ende 2021 verbieten

Männliche Masthühner-Küken in einem Stall: Sie sind der sofortigen Tötung nach dem Schlüpfen entkommen. Dies soll bald zur Regel werden. Foto: picture alliance / dpa/Sonja von Brethorst/TiHo

Berlin Julia Klöckner untersagt das Töten männlicher Eintagsküken ab Ende 2021. Eigentlich war dieser Schritt schon für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Landwirtschaftsministerin wurde lange von der Geflügelbranche hingehalten.



Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) verbietet das Töten männlicher Eintagsküken in Deutschland ab Ende 2021 und fordert die Bürger auf, dann auch auf Eier aus dem Ausland zu verzichten, wenn die Tiere dort weiterhin geschreddet werden. „Das Töten von Eintagsküken ist ethisch nicht vertretbar. Es darf nicht sein, dass Tiere nach dem Schlüpfen sofort getötet werden, weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben“, sagte Klöckner unserer Redaktion. In Deutschland werden jährlich rund 45 Millionen Küken getötet, die keinen Hennen sind, die zum Eierlegen in die Hochleistungszucht kommen.

An diesem Mittwoch stellt Klöckner den entsprechenden Gesetzentwurf in Berlin vor. Damit sollen das Tierschutzgesetz geändert und Sanktionen bei Verstößen gegen das flächendeckende Verbot in Deutschland möglich werden. „Die in der Geflügelhaltung gegebene Praxis, dass Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet werden, weil die Aufzucht wirtschaftlich unrentabel ist, wird beendet werden“, sagte Klöckner. Deutschland sei damit weltweiter Vorreiter.

Technologie zur Geschlechtererkennung im Brutei ist verfügbar

Die Ministerin verteidigte die Übergangszeit bis Ende 2021. Ein Verbot mache nur Sinn, wenn der Branche eine Alternative zur Verfügung stehe, begründete sie. „Ansonsten würden die Betriebe in das Ausland abwandern.“ Nun stehe die – von ihrem Ministerium mit mehreren Millionen Euro geförderte – Spitzentechnologie für eine marktreife Alternative durch die Geschlechtererkennung im Brutei bereit und könne bis Ende 2021 breitflächig eingesetzt werden. Damit kann auf das Ausbrüten männlicher Küken verzichtet werden. Das erlaube, „aus dem Töten auszusteigen“, was die Voraussetzung dafür sei, dass das Tierschutzgesetz greifen könne, sagte Klöckner.

Im Juni 2019 hatte das Bundesverwaltungsgericht Leipzig deutlich gemacht, dass das Kükentöten nicht mit dem Tierschutzgesetz und dem Staatsziel Tierschutz vereinbar sei, die Praxis sei aber jahrzehntelang hingenommen worden. „Vor diesem Hintergrund kann von den Brutbetrieben eine sofortige Umstellung ihrer betriebsweise nicht verlangt werden“, hieß es damals. Der Deutsche Tierschutzbund hatte gefordert, auf jegliche Übergangsmonate zu verzichten.

Der Zentralverband der Geflügelwirtschaft (ZDG) hatte im Sommer erklärt, ein Verbot sei rechtlich nur mit einer Übergangsfrist möglich. Bis Ende 2021 würden dann die männlichen Küken – quasi die „Brüder“ der geschlüpften Hennenküken – nicht mehr getötet. Der Verband hatte statt eines Verbots für eine Branchenvereinbarung geworben.

Klöckner: Verbraucher haben es in der Hand

Klöckner hatte das aus Mangel an Vertrauen in die Freiwilligkeit der Branche abgelehnt. „Die Brütereien haben hinreichend Grund und Zeit gehabt, ihre Betriebsweise umzustellen“, sagte Klöckner nun. „Sie hatte ihre Chance – bislang ist aber nicht zu erkennen, dass sie die bestehenden Alternativen auch nutzt, um schnellstmöglich auszusteigen.“

Klöckner wandte sich auch an die Verbraucher. Mit ihrer Kaufentscheidung hätten sie es in der Hand, ob sich innovative Verfahren wie die Geschlechterbestimmung im Ei zum frühzeitigen Aussortieren der männlichen Küken durchsetzten oder „immer mehr Eier importiert werden, bei deren Erzeugung Küken getötet wurden“. Deshalb stehe auch der Handel in der Pflicht, sein Angebot umzustellen – mit einem klaren Bekenntnis gegen das Kükentöten.

Eine Alternative gab es schon immer

Schon Klöckners Vorgänger Christian Schmidt (CSU) hatte erklärt, das Kükentöten werde bald ein Ende haben. Das war 2015. Im Koalitionsvertrag legten Union und SPD dann 2017 fest: „Das Töten von Eintagsküken werden wir bis zur Mitte der Legislaturperiode beenden.“ Das wäre Oktober 2019 gewesen.