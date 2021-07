Virusvariante : Labore: Delta bei fast jeder zweiten Corona-Infektion

Berlin Die Delta-Variante bestimmt in Deutschland zunehmend das Corona-Infektionsgeschehen. Zahlen aus den Laboren bestätigen, was viele Experten vermutet haben.

In deutschen Laboren geht mittlerweile knapp die Hälfte aller untersuchten Corona-Befunde auf die Delta-Variante zurück. Das teilte der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag mit.