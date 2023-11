Kommentar zur Ladeinfrastruktur Grüner Strom muss schneller wachsen

Bundesweit und speziell in NRW muss also mehr geschehen. Die Stromnetze müssen ausgebaut werden, damit überhaupt genügend Strom verteilt werden kann, um irgendwann zig Millionen E-Autos in Deutschland schnell aufladen zu können. Es ist kein gutes Zeichen, wenn immer wieder der Bau von Ladestationen nicht erlaubt wird wegen mangelnder ­Kapazitäten im Netz und wenn die Netzbetreiber sich das Abschalten der Geräte vorbehalten. Neue, für jedermann zugängliche Ladestationen müssen unbürokratischer und schneller genehmigt werden. Unternehmen sollten ihre Ladekapazitäten häufiger für die Allgemeinheit öffnen. Wobei aber anerkannt werden muss, dass es natürlich vielen Bürgern bereits jetzt hilft, dass sie als Arbeitnehmer ihren Pkw bequem während der Arbeitszeit laden können.