Bundesfamilienministerin : Lambrecht: Zurück zum Regelbetrieb in Kitas und Schulen

Berlin Millionen Schulkinder haben monatelang viel öfter zuhause gesessen als ihnen lieb ist. Erwachsene feiern die Öffnung der Biergärten - gibt es auch für die Kleinen eine Rückkehr zu Normalität?

Kinder dürfen aus Lambrechts Sicht bei den jetzigen Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen nicht hintanstehen. „Wir alle sind froh über die Öffnungen und genießen die ersten Schritte in die Normalität. Mir ist wichtig, dass auch Kinder und Jugendliche hieran teilhaben können. Schwimmbadbesuche, Training im Sportverein - all dies muss bei weiter sinkenden Inzidenzzahlen schnell wieder ermöglicht werden“, betonte sie. Sie setze auch darauf, dass noch im Sommer ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen werde und ihnen sehr schnell ein Impfangebot gemacht werden kann.

Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) wandte sich dagegen, Impfungen in den Schulen durchzuführen. Als erstes seien vielmehr die Kinderarzt-Praxen gefragt. „Wir müssen ja trotzdem Aufklärungsgespräche mit Eltern organisieren. Zudem möchte man einen Zwischenfall wie einen Schock, auch wenn er nur sehr selten vorkommt, nicht gerade in der Schule erleben“, sagte Axel Gerschlauer, Kinderarzt aus Bonn und BVKJ-Sprecher, der „Rheinischen Post“. Er wandte sich zudem gegen eine Art Impfpflicht durch die Hintertür. „Der Schulbesuch darf nicht an eine Corona-Impfung geknüpft werden. Hier muss die Politik Wort halten.“ Im Übrigen sei eine Impfpflicht für Kinder auch nicht nötig. „Kinder sind keine Corona-Infektionstreiber, und das Risiko, schwer zu erkranken, ist für sie - anders als bei Masern - gering“, sagte er.

Der Virologe Alexander Kekulé hält es auch nicht für notwendig, flächendeckend alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren gegen Corona zu impfen. Im Podcast von MDR aktuell sagte er, die Eltern müssten selbst entscheiden können. Wenn die Risikogruppen und die restliche Gesellschaft im Sommer immun seien, was ja das Ziel der Impfaktion sei, halte er den Druck, die Schüler zu impfen, nicht mehr für so hoch. Zudem glaube er, dass eine vollständige Elimination des aktuellen Coronavirus und seiner Varianten eine Illusion sei. Nach seiner Einschätzung sei nur ein „Kontrollzustand“ erreichbar, bei dem man eine gewisse Zahl an Infektionen einfach in Kauf nehme.