Kostenpflichtiger Inhalt: FDP-Politiker über Außenpolitik : Lambsdorff: „Deutschlands Vorbild sollte Norwegen sein“

Ist die Berliner Politik zu selbstbezogen? Müsste sie mehr auf dem internationalen Parkett tanzen? Ja, findet Alexander Graf Lambsdorff. Foto: M. Skolimowska/Archiv

Interview Bonn Die Welt am Wendepunkt: Das Gleichgewicht zwischen den Supermächten wird instabil. Es ist Zeit, dass Deutschland seine Rolle in diesem Gefüge neu ordnet, findet Alexander Graf Lambsdorff. Im GA-Interview spricht er über neue Wege in der Außenpolitik.