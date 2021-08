Düsseldorf Wäh­rend die Auf­räum­ar­bei­ten nach der Hoch­was­ser­ka­ta­stro­phe im­mer noch lau­fen hat das Land Nord­rhein-West­fa­len sei­ne Ko­or­di­nie­rungs­stel­le für die nach Aus­sa­gen von Lan­des­in­nen­mi­nis­ter Her­bert Reul (CDU) „grö­ß­te Ka­ta­stro­phe in der Ge­schich­te des Lan­des“ wie­der de­ak­ti­viert. Die SPD kritisiert dieses Vorgehen.

Wäh­rend die Auf­räum­ar­bei­ten nach der Hoch­was­ser­ka­ta­stro­phe im­mer noch lau­fen, zahl­rei­che Haus­hal­te in den be­trof­fe­nen Re­gio­nen noch nicht an Ver­sor­gungs­lei­tun­gen an­ge­schlos­sen sind und über die Kon­di­tio­nen für den Wie­der­auf­bau­fonds ge­run­gen wird, hat das Land Nord­rhein-West­fa­len sei­ne Ko­or­di­nie­rungs­stel­le für die nach Aus­sa­gen von Lan­des­in­nen­mi­nis­ter Her­bert Reul (CDU) „grö­ß­te Ka­ta­stro­phe in der Ge­schich­te des Lan­des“ wie­der de­ak­ti­viert.