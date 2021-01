Impfung der über 80-Jährigen verzögert sich : Land NRW verhängt sofortigen Impfstopp wegen Lieferproblemen

Exklusiv Bonn/Düsseldorf Wegen Lieferproblemen der Firma Biontech hat das Land NRW einen sofortigen Impfstopp verhängt. Das beeinträchtigt nicht nur die Impfungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sondern auch Impfzentren. Für über 80-Jährige, die zu Hause leben, verzögert sich der Impfstart um eine Woche.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am späten Dienstagabend einen sofortigen Impfstopp erlassen. „Die von BioNTech aktuell mitgeteilten geänderten Liefermengen machen zwingend eine Änderung der Impfplanung erforderlich“, heißt es in dem internen Schreiben, das dem General-Anzeiger vorliegt. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte die Echtheit des Schreibens und den damit verbunden Stopp der Erstimpfungen im Land. Das verzögere auch den Start der Impfungen für über 80-Jährige, die zu Hause leben.

Bisher waren in Bonn rund 6400 Menschen geimpft worden, davon knapp 4900 in etwa 40 Altenheimen. Für Mittwoch und Donnerstag waren bereits Erstimpfungen in weiteren Einrichtungen geplant.

Laut NRW-Gesundheitsministerium können erst ab dem 1. Februar wieder Erstimpfungen in den Einrichtungen stattfinden. An diesem Tag sollten auch die Impfzentren in den Kommunen ihre Arbeit aufnehmen, um Bürger über 80 Jahren zu immunisieren. Die knappe Impfstoffversorgung in NRW sorgt dafür, dass auch die Impfung dieser Altersgruppen um eine Woche nach hinten verschoben wird.