Bisher 4500 Anträge eingegangen : Land NRW will Flutopfern erste Finanzhilfen auszahlen

Nordrhein-Westfalen, Erftstadt-Blessem Ende Juli 2021: Häuser sind in Folge der Unterspülung durch das Hochwasser eingestürzt oder einsturzgefährdet. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Das Land NRW will die ersten Hilfen für Opfer der Flutkatastrophe im Juli noch in dieser Woche auszahlen. SPD und Grüne kritisieren in einer Aktuellen Stunde im Landtag das Krisenmanagement.