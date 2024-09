Kommentar zur Lage der Landespolitik Landespolitische Themen haben an Bedeutung verloren

Das Volk hat gesprochen und die Botschaft ist ziemlich klar. Unter den Landesthemen, die bei der Wahl noch eine gewisse Rolle spielten, waren die innere Sicherheit und die Situation an den Schulen. Alle anderen Fragen, die eine Landesregierung zu lösen hat, verschwammen in Forderungen, bei denen weder in Dresden noch in Erfurt relevante Entscheidungen fallen werden: Migrationspolitik oder noch klarer bei der Frage nach dem Umgang mit dem Krieg in der Ukraine.