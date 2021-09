Flutkatastrophe in NRW : Landtag Nordrhein-Westfalen setzt Untersuchungsausschuss zu Flut ein

Düsseldorf Mit den Stimmen von Grünen und SPD wurde am Donnerstag im nordrhein-westfälischen Landtag die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe beschlossen. CDU und FDP hatten eine Enquete-Kommission als geeigneter betrachtet.

Der SPD-Abgeordnete Stefan Kämmerling verwies darauf, dass die Arbeit des Untersuchungsausschusses dazu dienen solle, „Fehler in dem System“ zu entdecken und zu beseitigen. Die betroffenen Menschen in den Flutgebieten hätten ein Anrecht darauf, dass das Parlament „alles in seiner Macht Stehende unternimmt, dass sich nicht wiederholt, was so viel Leid verursacht hat“.