Wahlsonntag im Liveblog : CDU holt alle Direktmandate in Bonn und der Region

Liveblog Bonn Bei der Landtagswahl in NRW liegt die CDU klar vorne. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis holen die Christdemokraten alle Direktmandate. In unserem Liveblog können Sie alle wesentlichen Entwicklungen verfolgen.

Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar gewonnen. Seine bisherige schwarz-gelbe Koalition hat aber wegen schwerer Verluste der FDP keine Mehrheit mehr. Zum entscheidenden Faktor bei der Regierungsbildung dürften nun die Grünen werden, die ein Rekordergebnis erzielten. Vieles deutet auf Schwarz-Grün hin. Die SPD landete mit einem historisch schlechten Ergebnis auf Platz zwei. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gewann die CDU alle Direktmandate.

In den Hochrechnungen kam die CDU landesweit auf 35,8 bis 35,9 Prozent (2017: 33,0). Die SPD rutschte auf 26,6 Prozent ab (2017: 31,2). Drittstärkste Kraft werden die Grünen, die 17,9 bis 18,1 Prozent einfuhren und damit ihr Ergebnis von 2017 (6,4) fast verdreifachten. Die FDP verlor so stark wie noch nie bei einer NRW-Landtagswahl, sie erzielt nur noch 5,7 Prozent (2017: 12,6). Die AfD verschlechterte sich auf 5,5 bis 5,6 Prozent (2017: 7,4.). Die Linke scheitert erneut, sie kommt nur noch auf 2,1 Prozent (2017: 4,9).

Unser Liveblog zur Landtagswahl 2022 in NRW:

Liebe Leser, Sie haben Fragen zu einem Artikel, Ihrem Abonnement oder Anregungen zu einem bestimmten Thema? Gerne beantworten wir Ihre Fragen und nehmen Ihre Anregungen entgegen. Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns an. Die entsprechenden Mailadressen und Telefonnummern finden Sie unter www.ga.de/kontakt.

(ga)