Wahlsonntag im Liveblog : Wahlbeteiligung in NRW deutlich geringer als 2017

Liveblog Bonn Bei der Landtagswahl in NRW liegt die CDU nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF klar vorne. Demnach erreichen die Christdemokraten rund 35 Prozent der Stimmen. In unserem Liveblog können Sie alle wesentlichen Entwicklungen verfolgen.

Die CDU hat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen die meisten Stimmen erhalten. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF lag die bisherige Regierungspartei deutlich vor der oppositionellen SPD. Die bisherige CDU/FDP-Koalition hat aber keine Mehrheit mehr. FDP und AfD müssen den Zahlen zufolge um den Wiedereinzug in den Landtag in Düsseldorf bangen. Die Linke wird dort wie schon in den vergangenen fünf Jahren nicht vertreten sein.