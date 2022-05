Wahl am 15. Mai : Analysen, Hintergründe und Fakten zur Landtagswahl 2022 in NRW

Analysen, Hintergründe und Fakten zur Landtagswahl 2022 in NRW

Wahl am 15. Mai

Bonn Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen im Vorfeld der Wahl alle Kandidaten und Positionen vor und analysieren zum Beispiel auch, welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf den Ausgang der Wahl haben könnte.

Am Sonntag, 15. Mai 2022, findet die nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Wir stellen im Vorfeld alle Kandidaten und ihre wichtigsten Positionen vor, analysieren die bisherigen Umfragewerte und berichten am Tag der Landtagswahl live über alle Ergebnisse und Entwicklungen der Wahl.