Landtagswahlen Die AfD ist eine Wahlsiegerin ohne Machtoption

Es ist die „blaue Welle“, die viele in Deutschland befürchtet haben. Der AfD-Landesverband des Rechtsaußenpolitikers Björn Höcke hat die Landtagswahl in Thüringen haushoch gewonnen. Die Partei ist damit elf Jahre nach ihrer Gründung erstmals bei einer Landtagswahl die Nummer eins. Höcke sprach von einem „historischen Sieg“. Im Erfurter Parlamentsgebäude trat Höcke in mehreren öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sendungen auf, ging an den übrigen Journalisten zunächst vorbei, ohne sich zu äußern. In Sachsen sah es indes am Abend so aus, als würde die AfD unter Spitzenkandidat Jörg Urban nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen hinter der CDU landen.