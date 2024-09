Landtagswahlen im Osten Das sind die Szenarien für Thüringen und Sachsen

Analyse | Berlin · Thüringen und Sachsen wählen – der Wahlkampf geht zu Ende. Die Parteien in Berlin blicken gespannt nach Erfurt und Dresden. Was könnte laut Umfragen nach dem Sonntag in den beiden Bundesländern passieren? Ein Ausblick.

01.09.2024 , 10:00 Uhr

Tino Chrupalla (v.l.), Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD, Jörg Urban, Vorsitzender der AfD in Sachsen, und Alice Weidel, AfD-Bundesvorsitzende, bei einer Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Von Kerstin Münstermann