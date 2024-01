Als das Land auf die Barrikaden ging Wie die Bauernproteste 1927 aussahen

Es ist kein Zufall, dass es Bauern in Schleswig-Holstein waren, die Robert Habeck am Fähranleger in Schlüttsiel auflauerten. Wenige Tage später zählte der Protest der Landwirte Tausende Trecker, die nach Flensburg, Kiel und Hamburg rollten. Nordfriesland ist ein tief ländlich geprägter Raum mit vielen Höfen. Die Landwirtschaft spielt hier eine große Rolle. Die Bauern sind selbstbewusst, viele Familien leben hier seit Jahrhunderten.